Mariana Rodríguez y Samuel García en aprietos por vender cubrebocas de supuesta "empresa fantasma"

MONTERREY, Nuevo León.- Mariana Rodríguez, conocida instagramer, publicó ayer algunas historias en las que promocionó la compra de cobrebocas, entre otros insumos médicos, en una página de Instagrama llamada Stay Safe MX, que en poco tiempo pasó de tener 0 a 2 mil seguidores.

Sin embargo, además de vender los cubrebocas tradicionales, la cuenta además tenía entre su inventario mascarillas especializadas para uso médico, que la Organización Mundial de Salud (OMS) instó a solo ser utilizadas por personal médico que se encuentra combatiendo en primera línea la pandemia del coronavirus Covid-19, para evitar su escasez.

La cuenta de Instagram de la empresa fantasma fue creada hace apenas 4 días y creció de 0 a 2 mil seguidores luego de que fuera anunciada por la esposa del Senador pic.twitter.com/adrULD3En5 — Megáfono (@Megafono_Mx) April 29, 2020

La ahora esposa del senador regiomontano Samuel García, se colocó una careta protectora contra salpicaduras, para incitar a adquirirla junto a otros productos como los cubrebocas de neopreno y guantes de látex desde la tienda en línea de Stay Safe MX y llamó al conjunto como "kit para salir de casa".

"Empresa fantasma" del padre

Esto trajo respuesta negativa de varios de los que vieron sus historias, quienes la criticaron y cuestionaron sobre el hecho de vender material exclusivo para personal de Sector Salud. La influencer pidió que no se molestaran y respondió que solo le den buen uso o los donen, además de cuestionar que si ella estando embarazado no era parte del "sector vulnerable" por lo que podía usarlas.

No se enojen, nada más haga buen uso de ellos, si no son para ustedes, cómprenlos, dónenlos y se acabó”.

Las historias y más tarde la cuenta de Stay Safe Mx serían eliminados luego de que usuarios señalaran que se trata de una "empresa fantasma" pues el domicilio que colocaron de referencia corresponde a un local que tiene casi 50 años abandonado, según relatan habitantes de la ciudad.

ACTUALIZACIÓN: Después de darse a conocer esta información, la página de Instagram de la empresa STAY SAFE fue eliminada y todos los productos que comercializaban fueron dados de baja de la página de la empresa pic.twitter.com/Psvm70lEau — Megáfono (@Megafono_Mx) April 30, 2020

La venta la realizan a través de una empresa fantasma denominada “STAY SAFE”, la cual fue creada hace unos días. El domicilio legal de la empresa corresponde a un edificio abandonado pic.twitter.com/W2jcYVH1tG — Megáfono (@Megafono_Mx) April 29, 2020

También se supo que en la política de privacidad de este negocio se redireccionaba a la página de la compañía Bernais Design, propiedad del suegro del Senador Samuel García.

Hasta hace unas horas, el mail de contacto de la página STAY SAFE, redireccionaba a la página de la empresa BERINAIS DESIGN, propiedad del suegro del Senador Samuel García pic.twitter.com/N0PbFW3llE — Megáfono (@Megafono_Mx) April 29, 2020

Samuel García reconoce error de Mariana

Las especulaciones crecían, incluso con teorías como que los productos vendidos provenían de insumos del gobierno. Por ello, el senador Samuel García también se manifestó al respecto.

García negó que los productos provinieran de la entidad gubernamental y reconoció que "no se debe lucrar con un tema tan sensible", además de agregar que hablaría con su esposa para que "en un futuro elija minuciosamente a sus clientes".

“Sí, estoy consciente de que no se debe lucrar con un tema tan sensible, sin embargo no puedo estar al tanto de todos sus negocios”.

Por su parte, Mariana Rodríguez rechazó que la empresa fuera suya.

“No sé de dónde sacaron que el negocio de Stay Safe es mi negocio, no es mi negocio”.