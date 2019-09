María de los Ángeles fue asesinada por su pareja; la mató y la encerró con candados

CIUDAD DE MÉXICO.- Al escuchar los gritos de María de los Ángeles, sus vecinos supieron que algo había ocurrido. Los testigos vieron a Benjamín huir y encontraron el cadáver de la mujer.



El sábado, la víctima, sus hijos y el feminicida pasaron la noche y la madrugada en casa de uno de los hijos de la mujer.



Antes del amanecer, ella y su pareja dejaron el lugar para ir a su domicilio, en la colonia Carlos Madrazo, en Álvaro Obregón.

Fue en ese domicilio de la calle Épsilon donde, a las 05:30 de la mañana de ayer, se escucharon gritos.Era la voz de la mujer de 49 años que intentaba defenderse de un ataque. Sólo unos minutos después, los testigos dejaron de escuchar a la víctima y vieron salir al hombre de 60 años.Antes de irse, cerró la casa y colocó candados. También se aseguró de no alertar a los hijos de la mujer.Y es que después del mediodía, uno de los hijos llamó por teléfono en busca de la mujer. Como no respondía, se comunicó con la pareja. El hombre aseguró que ella estaba bien, pero que no podía responder al llamado.

Por eso, el familiar pidió ayuda de vecinos, quienes violaron los candados y entraron al domicilio, para hallar a la víctima muerta.Tras dar aviso a sus familiares, pidieron ayuda de los paramédicos. En el lugar, los rescatistas informaron que ella había muerto.Ante los agentes que atendieron el caso, los hijos de la mujer señalaron a Benjamín como el responsable del feminicidio.