María Luisa logra obtener certificado de primaria en Yucatán a sus 70 años

YUCATÁN, México.-Demostrando que nunca es tarde para aprender, María Luisa Paredes Durán recibió este sábado su certificado de primaria a sus 70 años de edad.

Paredes Durán, originaria del municipio de Muna, Yucatán, expresó que desde chica su mamá y su abuela le enseñaron a dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar, por lo que nunca acudió a la primaria.

María se ha dedicado desde hace bastantes años a la venta de antojitos regionales y una de sus clientes que siempre le consumía era una profesora, quien en 2018 le informó acerca de un programa estatal de educación para adultos mayores.

Fue entonces cuando María Luisa decidió tomar clases de nivel primaria con el objetivo principal de poder aprender a leer la biblia por su propia cuenta, ya que toda su vida necesitó la ayuda de alguien más.

Después de tres años de tomar clases de materias como español y matemáticas, la originaria de Yucatán recibió este sábado el certificado que acredita la conclusión de sus estudios.

Me siento muy orgullosa de este logro que también le da felicidad a mi familia, antes, mis nietos o mi hijo me ayudaban a leer la biblia, ahora yo me acerco cuando hacen su tarea y le entiendo, es una gran oportunidad que nos brindan a los viejitos como yo” expresó María Luisa.