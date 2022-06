María Elena Ríos exige reunión con AMLO en el Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- La saxofonista María Elena acudió este martes al Palacio Nacional con el fin de exigir una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que escuche su caso.

Esto se produjo tras la visita que había hecho el martes de la semana pasado donde solicitaba al presidente que hiciera una intervención en su caso. En ese momento fue atendida por Leticia Ramírez, quien es la encargada de Atención Ciudadana de Presidencia.

El motivo es porque vine exactamente una semana y no me contestaron nada. Me dijo Leticia Ramírez que me iba a contactar de uno a dos días, no me contactó, no me han dado ninguna resolución, me urge y necesito que mi proceso salga urgentemente de Oaxaca”, expresó Ríos.