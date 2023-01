María Clemente, diputada tras de Morena, acusó de clasismo a un gimnasio de la CDMX por no dejarla escuchar reggaetón mientras se ejercitaba

CIUDAD DE MÉXICO.-Este jueves la diputada trans de Morena, María Clemente García estuvo acusando de clasismo y racismo a un gimnasio de la Ciudad de México por haberle pedido que quitara su música de reggaetón que reproducía desde su bocina portátil.

Fue por medio de un video que circula en redes sociales donde se le puede ver a la legisladora de Morena mientras se ejercitaba y escuchaba música sin audífonos.

"Le solicité que pusieran reggaetón y no quiere poner reggaetón", expresa la diputada García a un trabajador del gimnasio.

Por medio de la usuaria de Twitter @LuisafeCg, fue quien expuso a la diputada María Clemente Gracía de acusar de “clasistas” a los empleados del gimnasio que le solicitaron quitará su música, y agregó que todo fue "porque no la dejan hacer lo que se le da la gana".

La tuitera compartió el presunto reglamento del gimnasio en el que se lee:

La misma joven agregó en su tuit: "Y sigue… ahora gritándole a un usuario que le pidió se pusiera audífonos porque su música nos incomoda", exhibió @LuisafeCg en otro video.

Tras el video en el que fue exhibida, la diputada escribió que ella cuando va al gym escucha reggaetón y carga con una bocina pequeña.

"Quienes me conocen saben que siempre cargo una bocinita pequeña para escuchar música, no siempre la uso, obvio, pero me gusta cargarla a todos lados", comentó.