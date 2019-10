"Mari, la mujer que cambiaste por una basura": La carta que dejó a su esposo antes de suicidarse

ESTADO DE MÉXICO.- Luego de que una mujer de aproximadamente 31 años de edad se colgara de una soga en su vivienda tras envenenar a sus hijos en el municipio de Naucalpan, Estado de México, se dio a conocer una carta donde la fémina explicó los motivos para acabar con su vida y la de sus hijos.



Los hijos de esta mujer tenían 10, nueve y dos años y con base en los primeros datos, se trataba de una mujer con graves problemas económicos.

En la carta, Mari dice a su esposo: “Son las 18:00 horas y hemos empezado a alistar todo para nuestro suicidio”.



Cabe mencionar que la mujer señalaba que el hombre tenía una amante y quería quitarle a sus hijos.



Asimismo, lo expuso como una persona que no valoró el amor que ella y sus hijos le ofrecían.

“Te amo, Lázaro. Espero seas feliz y pues no iba a dejar que me separaras de mis hijos… Por qué pudo más un cu#$ que el amor de mis maravillosos hijos.”



Mari también escribió en un cuaderno, según imágenes compartidas por el usuario de Twitter @ElMister137, que “ahora más que nunca” se quería matar y que nadie más lastimaría a sus hijos.



Para despedirse, la mujer dijo a su esposo que esperaba que fuera feliz con ella aunque sea un rato y firmó la carta “Atentamente: Mari, la maravillosa mujer que cambiaste por una basura”.

Mujer escribe carta suicida dedicada a su esposo pic.twitter.com/PQSyC1Uf60 — Mister137 (@ElMister137) October 21, 2019

Autoridades detuvieron al esposo de la señora para que rinda su declaración sobre los hechos.