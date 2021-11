Margarita Zavala llega con alumnos a Cámara de Diputados y piden sacarlos "por riesgo de Covid"

CIUDAD DE MÉXICO.- Margarita Zavala, diputada federal por el PAN, desató la polémica luego de que llegara al pleno de la Cámara de Diputados acompañada de algunos de sus alumnos.

En tanto, la diputada federal de Morena, Rocío Natali Barrera, se quejó de que el grupo de jóvenes estaban, de manera anormal, en el pleno de San Lázaro, por lo que exigió a la presidenta en turno, Karla Yuritzi Almazán (Morena), que los retiraran porque ponían en riesgo de Covid a los legisladores presentes.

En el pleno de San Lázaro se continúa con el debate y desahogo de las reservas del Presupuesto de Egresos de la Federación, momento en el que seis alumnos universitarios de la diputada federal panista, Margarita Zavala, aprovecharon el día de descanso y puente para visitar San Lázaro, sin embargo, su presencia molestó a algunos legisladores de Morena.

“Diputada presidenta, exigimos el respeto al pleno ya que se encuentra un grupo de jóvenes aquí con el riesgo del Covid, ya que no tienen por qué estar aquí y pedimos que los retiren por favor. Son ajenos a este lugar”, dijo desde su curul, la diputada Rocío Natali Barrera.

Critican petición para sacar a alumnos de Margarita Zavala

En respuesta, Karla Yuritzi Almazán dijo que le diera unos momentos para checar su petición.

Inmediatamente después, la diputada Melissa Vargas (PRI), reclamó la manera de querer “correr” a los jóvenes bajo el argumento de que ponen en riesgo a los legisladores y criticó que la madrugada de este sábado, muchos diputados de Morena, comieron del mismo pastel en el festejo al presidente Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños 68.

Quieren sacar a los jóvenes de la casa del pueblo porque dicen que nos ponen en riesgo por el Covid y lo que hicieron anoche nos puso en riesgo a todos, comieron del mismo pastel todos”, aseguró Melissa Vargas.

Alumnos de Margarita Zavala portaban cubrebocas

Por su parte, el vicecoordinador del PAN, Elías Lixa, dijo que desde la bancada panista se han preocupado por mantener el respeto, en el pleno y a la presidencia. Además, señaló que los alumnos portan cubrebocas y les dijo que no se preocuparan pues no van a comer del mismo pastel como lo hicieron los morenistas la madrugada del sábado.

“Presidenta, con mucho respeto, a nombre del grupo parlamentario del PAN, hemos procurado mantener el respeto, no sólo a la sesión, sino a la presidencia de la Mesa Directiva, por lo que las personas que se encuentran en el pleno, cinco alumnos universitarios, han sido debidamente registrados y autorizados por la Mesa Directiva, por lo que no creemos que este tipo de observaciones ayuden, además en una sesión en la que todos los grupos parlamentarios estamos poniendo de nuestra parte y están todos con cubrebocas. No se preocupen, no van a morder todos del mismo pastel”, explicó.

Margarita Zavala y Elías Lixa acudieron hasta la entrada principal, donde se encontraban los alumnos, para ofrecerles una disculpa por la “grosería” que les hicieron. “Estoy bien apenada con ellos, porque son mis alumnos, yo los invité, y no se han movido de aquí”, dijo Margarita Zavala.

La vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, reconoció el exceso de Rocío Natali Barrera y ofreció disculpas a los alumnos y les dijo que eran bienvenidos a la casa del pueblo, pues el acceso no está limitado.

La madrugada de este sábado, los diputados de Morena le cantaron las mañanitas al presidente Andrés Manuel López Obrador y llevaron un pastel al recinto legislativo, al que después de apagarle las velas muchos lo mordieron, a pesar de la pandemia.