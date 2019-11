Marchan en silencio por Abril; piden justicia

MONTERREY, NL.- En silencio, unas 100 mujeres buscaron decirlo todo en memoria de Abril Pérez Sagáon.



El grupo marchó ayer en San Pedro para exigir que no quede impune el caso de la madre de tres hijos asesinada a balazos el lunes, en la Ciudad de México.



Cerca de las 11:00 horas, frente a la asociación Venumia, que atienda a mujeres víctimas de violencia, comenzó la marcha silenciosa en la Colonia del Valle, desde Río Missouri hacia la Avenida Gómez Morín y la lateral de Calzada del Valle, para concluir en su cruce con Río Rosas.



Ana Pérez y María del Socorro, hermana y madre de Abril, encabezaron la protesta.



Nos encontramos no solamente tristes, sino indignados", señaló Ana, "de que todavía a estas alturas existan este tipo de casos. No podemos seguirlos permitiendo, es por eso que la voz de Abril se va a escuchar".



Hubo elementos de Tránsito de San Pedro grabando la manifestación, pero no fue necesario que intervinieran, pues los automovilistas condujeron a baja velocidad por respeto, y otros apoyaron la protesta haciendo sonar los claxons.



Las manifestantes se aferraban a las fotografías de Abril, quien el pasado 4 de enero, mientras dormía, fue golpeada con un bate por su ex esposo Juan Carlos García, ex CEO de Amazon México y ex directivo de Elektra.



García fue encarcelado, pero quedó libre el 8 de noviembre porque un juez reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa por el de violencia familiar.

, expresó Rosaura Guerra, presidenta de la Venumia, "y en respuesta a eso que se nos quedó en el camino. No lo podemos dejar ahí".



Hoy volverán a las calles a partir de las 10:00 horas en la Avenida Humberto Lobo.