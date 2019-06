Marchan en silencio en CDMX por Guardería ABC

CIUDAD DE MÉXICO.- En silencio avanzaron sobre Paseo de la Reforma y hasta el Zócalo capitalino padres de los niños que murieron el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.



A diez años del incendio que también provocó lesiones a casi un centenar de niños, los papás, familiares y sociedad exigieron justicia y confían en que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no deje que el caso quede impune.



“Ninguno de esos 49 niños debió morir, tampoco debió imperar la injusticia, esa negligencia por parte del Estado de no encarcelar a los culpables, no descansaremos, no vamos a dejar que el olvido se lleve a nuestros hijos”, dijo Abraham Fraijo, papá de Emilia quien murió hace diez años.



El silencio se quebró frente al antimonumento de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en donde hicieron pase de lista, pidieron justicia y que se les presente con vida.



Entre cada número y la consigna ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!, Lizeth Vázquez compartió con EL UNIVERSAL el orgullo y emoción que le provocó viajar desde Sonora a la Ciudad de México para marchar en honor de los 49 niños que murieron en 2009.



“Siempre había marchado en Sonora, en el incendio murió la hija de una amiga, desde entonces exigimos justicia, ahora no sé si podemos llamarle así, porque después de pasar diez años en la impunidad no se puede hablar de justicia”, dijo sin dejar de cargar tres globos azules.