Marcha en defensa del INE del próximo domingo organizada por oposición es “una excusa para agruparse” en contra de la 4T: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-La marcha convocada por la oposición para el próximo 26 de febrero con la consigna de la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) es una excusa de los conservadores para agruparse, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Están convocando a una marcha porque supuestamente se va afectar al INE un proyecto; es una excusa, lo que quieren es unirse, se está agrupando todo el bloque conservador”, dijo durante su conferencia matutina.

El domingo con la consigna del “INE no se toca” se busca frenar el llamado “Plan B” de López Obrador en materia electoral.

En el fondo es tener alguna excusa, algún pretexto para enfrentarnos. No es una manifestación de ciudadanos, es una manifestación del PRI (Partido Revolucionario Institucional), del PAN (Acción Nacional), del PRD (Partido de la Revolución Democrática) y de algunos potentados corruptos que encabezan Claudio X. González”, indicó.

Marcha en defensa del INE organizada por oposición es “una excusa para agruparse” en contra de la 4T: AMLO. Foto: Shaila Rosagel

Están en su derecho a manifestarse, dice AMLO

López Obrador agregó que los manifestantes del próximo domingo están en su derecho de hacerlo.

Y afirmó que la bandera de la marcha de defensa del INE es una “mentira”, pues la reforma a la Constitución que propuso en un inicio, no prosperó.

“Supuestamente se afecta el INE, cosa que es mentira, no se pudo llevar a cabo una reforma constitucional, fue una ley que no toca el fondo, que era lo que buscábamos que ya no se destinaran 25 mil millones de pesos a organizar elecciones”, detalló.