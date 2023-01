Marcelo Ebrard responde a Mike Pompeo: "Es falso lo que dice"

CIUDAD DE MÉXICO.-Mike Pompeo, ex director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), reveló que Donald Trump chantajeó, amenazó y al final doblegó al gobierno mexicano para implementar el programa "Permanezca en México".

En su libro, titulado “Never Give an Inch: Fighting for the America I Love ('Nunca cedas una pulgada: luchando por la América que amo”, Pompeo dice que a Marcelo Ebrard (secretario de Relaciones Exteriores) “le preocupaba el impacto político en México de la concesión. Para que el gobierno mexicano pudiera rescatar apariencias, pidió que el acuerdo alcanzado en privado, no se anunciará así en público”.

No me importa lo que hagas allá (en México)", le respondió Pompeo, según informa el periodista León Krauze en Twitter tras leer el libro.

“Pompeo revela que Ebrard aceptó el acuerdo porque detener el flujo de migrantes por México (aunque fuera con una medida cruel como Permanezca en México) también estaba en el interés del gobierno mexicano”, relata Krauze.

"Marcelo sabía de la importancia de desalentar la migración", detalla Pompeo.

“Al final, ganaron todos”, afirma el hijo de Enrique Krauze.

"El gobierno de México podía quedar bien. Podía quejarse de nuestra política y fingir que no la había aceptado y avalado", escribió Pompeo. "Las habilidades diplomáticas (de Ebrard) en defensa de su país eran realmente magníficas", dice.

¿Qué dijo Marcelo Ebrard sobre las declaraciones de Mike Pompeo?

Ebrard subió un comunicado a su cuenta de Twitter donde precisaba que su labor como canciller siempre fue salvaguardar y proteger el interés nacional.

Contrario a lo afirmado por Pompeo -que es parte de una campaña basada en ideas antimexicanas que buscaban presentar a nuestro país como una amenaza ante la cual hay que construir un muro- México es un aliado confiable y esencial en materia de seguridad”, indicó el canciller.

El funcionario mexicano añadió que las decisiones que se toman con funcionarios extranjeros, como los de EU, se consultan con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Senado de la República.

“El objetivo del gobierno de Trump siempre fue la firma de un acuerdo de tercer país seguro, que buscaba permanentemente e inflexiblemente a otorgar asilo o deportar a todos los extranjeros que buscaban protección en EU tras pasar por México”, subrayó Ebrard.

Sin embargo el titular de la SRE afirmó que “eso nunca se aceptó”. “Haber evitado la imposición de un tercer país seguro es un logro de AMLO”.

El funcionario comentó que el mismo Pompeo aceptó en el año 2018 en Houston que “no se aceptó el acuerdo”.

México siempre se negará a firmar un acuerdo bilateral que nos comprometa de manera permanente”, dice Ebrard.

Por último, afirmó que la postura de México sigue invariable sobre el tema de la migración: “Hay que atender las causas que originan el fenómeno, como la administración de Joe Biden lo entendió”.

¿Qué más dijo Pompeo en su libro?

En su escrito, Pompeo reveló la preocupación del gobierno estadounidense de Donald Trump sobre lo que califica como la existencia de "territorios sin gobierno" en México.

El ex funcionario indicó "que tarde o temprano, con o sin "el permiso" del gobierno mexicano, Estados Unidos tendrá que hacer algo para "asegurarse" que esos "espacios sin gobierno" en México no se vuelvan un "nido de terroristas", capaces de desatar un ataque similar al “Nueve-Once”".