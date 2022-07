Marcelo Ebrard insiste a EU trabajar en el control de venta de armas de fuego

MORELOS.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hizo un nuevo llamado al gobierno de Estados Unidos para trabajar más sobre los controles a la venta de armas, las cuales son adquiridas con facilidad y transportadas de forma ilegal a territorio mexicano.

El canciller participó en un evento en Morelos para presentar el "Programa de Desarrollo con Naciones Unidas", que tiene como meta impulsar la recuperación a nivel regional, y en este caso específico en el sector agropecuario en el estado.

Te puede interesar: Cámara Baja de EU apoya prohibir armas de asalto, que son las más usadas en tiroteos; prevén no pase en el Senado.

Ebrard recordó tras ser cuestionado sobre la inseguridad que afecta a la entidad, que uno de los puntos prioritarios de la estrategia es el control de armas.

Todos los días yo voy al Gabinete de Seguridad en mi calidad de secretario de Relaciones Exteriores, me invita el presidente, y entonces todos los días vemos que se detuvo a una persona, a dos personas con 15 armas, con 20 armas, el otro día con 80 armas de alto poder en México, por eso presentamos una demanda contra la industria de armamentos de Estados Unidos, que son Smith & Wesson, Colt y otras empresas", expuso.

El canciller señaló que si Estados Unidos realmente quiere apoyar en materia de seguridad, debe ayudar a detener el tráfico ilegal a México.

Ebrard Casaunbón apuntó que, por ejemplo, en Indonesia tienen 12 homicidios por 100 mil habitantes, y esto se debe a que no tienen un acceso fácil a armas.

"En Estados Unidos es lícito que llegue un muchacho de 17 años y compre una Barrett que puede perforar estas paredes y puede matar a 10, 15 personas cuando disparas esa arma", dijo.

En México no es legal eso, no está permitido por la ley, entonces decirles: oigan, está bien, yo respeto tu soberanía y en tu país tú tomas tus decisiones, pero garantízame que tus armas que están allá, que las compras en cualquier esquina no se pasen de mi lado, ¿no?", cuestionó.