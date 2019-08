Marcelo Ebrard, funcionario mejor evaluado en medios

A.R.M.A.: secretarios de Estado busca entender el impacto de los medios en la reputación de los secretarios de Estado, también pretende medir la eficiencia comunicativa de los funcionarios. ¿Qué mensajes son los que permean? La pasarela intenta ilustrar qué hay detrás de las cifras de este trabajo. A partir de hoy, y todos los meses, EL UNIVERSAL junto con la Central de Inteligencia Política publicarán los resultados mediáticos de los 19 secretarios. El texto estará basado en los cinco secretarios mejor calificados y en los cinco peor evaluados mediáticamente.

LOS APROBADOS

Marcelo Ebrard pompeó a Trump. Negociar con Trump es cercano a imposible o, por lo menos, eso decían. Resulta que el canciller está dando resultados, y ante la nueva amenaza de Trump de una redada masiva en Estados Unidos, Ebrard preparó los 50 consulados y todo quedó en una amenaza.

Su reunión con Mike Pompeo resultó un éxito, pues disminuyó el flujo migratorio, generando 12% de su cobertura mediática. El secretario asistió como representante del gobierno mexicano a la cumbre en Japón. Junto con el presidente Bukele iniciaron el programa Sembrando Vida. En julio, Ebrard fue el funcionario que recibió los mejores índices.

Irma Eréndira Sandoval: a temblar, corruptos. ¿Recuerdan el fiasco que resultó Virgilio? Por primera vez, en muchos años, la Función Públicacumple con sus responsabilidades y ya provocó su primera baja, el ya no tan “súper” delegado Carlos Lomelí, a quien le abrieron siete investigaciones por conductas ilícitas, provocando 26% de su cobertura mediática. Además, la SFP investiga el sobreprecio del software Rafael comprado por la Policía Federal. Y por si lo anterior no fuera suficiente, inhabilitaron por dos años a la empresa Fármacos Especializados. Tras la renuncia de Urzúa, Sandoval rechazó hacer una investigación por conflicto de intereses a Alfonso Romo. Parece que ahora sí se tomarán la corrupción en serio. ¡A temblar, corruptos!

Luis Cresencio Sandoval, el multiusos. De chile, mole y pozole. Ahora les tocó a los soldados apagar el incendio en la reserva de Sian Ka’an. Este evento generó 23% de su cobertura mediática. Jiménez Espriú aseguró que la Sedena participó en el plan maestro de Santa Lucía, aunque sería importante que la Defensa afirmara hasta dónde “participó”, pues es sabido que Espriú muchas veces se contradice. Junto con el SAT acordaron la militarización en 22 de 44 aduanas del país. En Jalisco, pusieron en marcha el plan DN-III por las fuertes lluvias. Como siempre, las Fuerzas Armadas hacen lo que se les pide y muchas veces hasta de más.

Víctor Manuel Toledo, multado. Aunque en un inicio no fue requerido, ahora entra como bateador emergente y con responsabilidades inmensas. Otorgaron la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el aeropuerto de Santa Lucía, esto generó 35% de cobertura. Después de un nuevo derrame de Grupo México, la Semarnat prevé sanciones onerosas. La fecha límite para otorgar la MIA de Dos Bocas es el 12 de agosto. ¿Lo entregarán a tiempo? Nahle declaró muchas veces que el permiso está listo, esto fue negado por Toledo y en su momento por González-Blanco.

José Rafael Ojeda, contra el sargazo. Poco se habló de ellos y sin mucho contexto, pero el trabajo que realizaron fue importante. La Semar participó en el operativo en el que se detuvieron a cuatro presuntos cómplices del asesinato de Norberto Ronquillo, generando 19% de la cobertura. Al igual que la Sedena, asistió en el incendio de la reserva de Sian Ka’an. Ojeda aseguró que se han recolectado 57 mil toneladas de sargazo con ayuda del gobierno federal, estatal, municipal, la Iniciativa Privada y la sociedad civil, el reto es de ese tamaño o mayor.

Por último, el mariachi de la Secretaría de mar se presentó en el primer aniversario de la victoria del Ejecutivo federal.



LOS REPROBADOS

Arturo Herrera, el salvador. Pareciera que Herrera se sacó la rifa del tigre. Tuvo muchos puntos negativos por la críticas que generó la renuncia de Urzúa, esto provocó 40% de la cobertura mediática.

Acaba de llegar al timón y muchos lo ven como la “última” esperanza en cuestiones económicas.

El Inegi reportó un crecimiento de la economía de apenas 0.1% en el segundo trimestre del año, librando una recesión de panzazo.

Herrera anunció un plan de 485 mil millones de pesos para impulsar la infraestructura e incentivar la inversión. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Santiago Nieto, aseguró el congelamiento de 27 cuentas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presentó dos denuncias penales contra Deschamps. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la SHCP reinstalar las estancias infantiles.

Rocío Nahle, sobre advertencia no hay engaño. No es que Urzúa sea el enemigo en casa, pero en su carta de renuncia y en la posterior entrevista en Proceso, criticó ampliamente la refinería en Dos Bocas, generando 36% de la cobertura mediática de la Sener. ¡Ya te avisaron, Nah- le! La secretaria aseguró que la refinería empezará el 1 de agosto. La Cemda declaró: “Ley impide arranque de obras para refinería de Dos Bocas”. ¿Estará dispuesta a brincarse la ley o hará una consulta a mano alzada en la que sólo ella participe? La Sener dio a conocer los ganadores de la licitación en Dos Bocas y se invertirán 8 mil millones de dólares. La pregunta del millón, ¿será exitoso el proyecto o fracasará? Las probabilidades le juegan en contra.

Javier Jiménez Espriú, lo que mal empieza, mal termina. El aeropuerto de Santa Lucía no ha empezado y ya tiene retrasos. Jiménez Espriú reconoció que el proyecto estará listo hasta 2022, culpó a #NoMásDerroches por promover amparos, esto generó 30% de su cobertura mediática. Dieron por terminado el contrato que proveía internet a la UNAM y aseguraron que lo van a licitar.

Además, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad dio a conocer que hace falta pagar 163 mil millones de pesos por la cancelación en Texcoco. Jiménez Espriú dijo que ya se terminaron 13 de las 20 obras que el gobierno anterior dejó inconclusas. ¿Será una afirmación u otra vez se tendrá que contradecir?



Olga Sánchez Cordero, a la baja. Durante la campaña del Presidente, Sánchez Cordero fue muy bien vista por su agenda relacionada con la legalización de la marihuana. Hoy luce con una presencia menor en los asuntos de mayor relevancia en la agenda nacional. Se pronunció sobre laLey Bonilla y dijo que la “reforma es inconstitucional”, lo que generó 18% de su cobertura mediática. Aseguró que la situación de la PF no pone en riesgo la gobernabilidad del país, ¿segura, secretaria? El minúsculo Marko Cortés afirmó que Polevsnky y ella lo buscaron para negociar sobre Bonilla. ¿Habrá sido a cambio del interinato en Puebla? Es sólo pregunta. Encinas se pronunció contra la Ley Garrote. Cordero afirmó que habrá ley de amnistía para jóvenes con delitos menores.

Alfonso Durazo, no te pelees con la cocinera. ¡Arreglar la seguridad del país! Su tarea es casi imposible. Pareciera que careció de planeación y le explotó un conflicto con los federales, los quería mandar a la Guardia, pero no quería respetar sus prestaciones. Por si esto no fuera suficiente, “revivió” a Calderón y aseguró que las protestas eran motivadas por él, que a su vez lo desmintió. Los temas relacionados con ese conflicto generaron 57% de su cobertura negativa. En julio, fue el secretario peor evaluado mediáticamente.