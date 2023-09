Marcelo Ebrard anuncia asociación civil, sin romper con Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, convocó a colaboradores, simpatizantes y operadores políticos a participar en una asociación civil que, de momento, no rompería con Morena.

Durante un encuentro con colaboradores y simpatizantes en la Ciudad de México, el excanciller anunció la creación de dicha "asociación civil" y comenzó a recabar firmas de apoyo; precisó que su intención no es crear un nuevo partido político.

Ebrard pidió a sus simpatizantes "caminar juntos" y estar conscientes de que la fuerza que adquirieron no la pueden perder; convocó a emprender un diálogo en todo el país y que nadie se desanime.

Es una asociación civil lo que estamos formando hoy, no es un partido, los partidos no se pueden formar ahora, ¿por qué formamos una asociación? Es la forma de organizarnos, somos un movimiento político eso es lo que somos, pero necesitamos tener nuestra propia forma de organización.

"Les pido que no se desanimen porque organizarse lleva tiempo; lo que estamos arrancando hoy es una asociación civil, no un partido político", precisó el excanciller. "Que nadie se desanime estas cosas toman tiempo y hay que luchar y vamos a seguir luchando, a nosotros no nos van a doblar, nunca".

"Nosotros tenemos un pensamiento y tenemos que salir adelante y quien quiera venir con nosotros y caminar con nosotros... que vengan, y quien no, también, les damos las gracias y seguimos adelante", señaló.

Ebrard convoca a reuniones en México

Marcelo Ebrard convocó a hacer reuniones en todo el país, mediante circunscripciones territoriales, y que él mismo buscará reuniones con autoridades locales de todo el país; y dijo que el objetivo es luchar por México.

Durante la reunión, reiteró que la asociación debe concebirse como un movimiento político y mencionó a cada responsable por circunscripción, a quienes convocó a recabar firmas.

Algunos de los asistentes reconocieron que no quedó claro si la asociación se llamará El Camino de México, como el libro que lanzó unos meses antes de participar en la contienda interna de Morena.

"Hoy arranca una nueva etapa", dijo Ebrard, ante gritos de "¡presidente, presidente, presidente!".

La senadora Malú Micher, quien representó a Ebrard ante las instancias de Morena que llevaron a cabo la elección interna, dijo que la adversidad los hizo crecer y que no se ocultan de nadie, pero tienen dignidad.

Precisó que su intención es "hacer saber que las cosas se hicieron mal" en el proceso interno de Morena para seleccionar a la Coordinadora de la Cuarta Transformación, posición que asumió Claudia Sheinbaum.

El encuentro se llevó a cabo en Hacienda del Río en Santa María Tepepan, en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México.