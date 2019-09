Manuel Bartlett niega corrupción; es golpeteo, dice Andrés Manuel

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz negó haber incurrido en actos de corrupción y aplaudió la investigación que se la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció sobre él.

He presentado a la Función Pública cinco años para que puedan tener un conocimiento preciso de cómo se fue construyendo ese patrimonio. Jamás se me ha acusado de corrupción, en estos años he manejado muchos recursos”, dijo.

Y agregó: “Yo aprecio que la Función Pública inicie una investigación porque estoy seguro que mis datos son correctos”.

El director de la CFE fue cuestionado durante la conferencia matutina sobre el reportaje “Bartlett Bienes Raíces” publicado en el sitio de Carlos Loret de Mola que plantea que Bartlett construyó un “imperio inmobiliario”.

“El reportaje es falso, me atribuyen propiedades que no son mías, no existen pruebas…se me atribuye una propiedad que no es mía”, aseguró.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar satisfecho con el trabajo de Bartlett Díaz.

“Decirles que estoy muy satisfecho con el trabajo de Manuel Bartlett que me apoya en el propósito de limpiar de corrupción la CFE. Podría parecer una paradoja, un contrasentido, porque nuestros adversarios ahora son opositores y están queriendo confundir con el propósito de enrarecer el ambiente”, dijo.

El reportaje publicado por Loret de Mola, agregó, tiene que ver “con los grupos de intereses creados que lucraron durante los 36 años de la llamada política neoliberal”.

Bartlett también fue cuestionado sobre su participación en la “caída del sistema” durante la elección presidencial de 1988 que permitió que Carlos Salinas de Gortari arribara al poder.

El directivo negó su participación y recomendó a los reporteros leer un libro que da cuenta del proceso de demanda que emprendió sobre el tema.