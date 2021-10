Manuel Bartlett: Estaré en CFE hasta que el presidente López Obrador quiera

CIUDAD DE MÉXICO.-El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, aseguró que estará al frente de la paraestatal hasta que Andrés Manuel López Obrador así lo decida.

Estas declaraciones se dan luego de las versiones que aseguran la llegada del gobernador de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa a la CFE. Asimismo, el director general recordó que ha tenido que enfrentarse a rumores desde 2018.

"Desde que el presidente me invitó a ser director de la CFE, se inició una campaña (en mi contra) que no para, está pagada, la tengo clasificada. [...] Aquí yo estaré hasta que quiera el presidente”, aseveró.

“Vuelan mucho”, dice AMLO de supuesta salida de Bartlett

Cabe recordar que la semana pasada, AMLO retomó el tema del supuesto relevo en la CFE y aseguró que la prensa "vuela mucho" las noticias.

Así se dice en el medio periodístico, les gusta volar, (pero) no tiene que ver con el medio periodístico, es la política”, manifestó.

Posteriormente, descartó que la dirección de la Comisión Federal de Electricidad sea una especie de acuerdo con el Partido Revolucionario Institucional para que el PRI vote a favor de la reforma eléctrica.

“No hay ninguna negociación, no hay moneda de cambio, eso nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos”, puntualizó el mandatario.