Mantienen bajo vigilancia a mujer de 95 años que fue agredida por su hijo

CIUDAD DE MÉXICO.- La mujer de 95 años de edad que fue agredida por su hijo se encuentra bajo vigilancia, según fuentes oficiales de la Ciudad de México.

La tarde de este miércoles se difundió un video en redes sociales, donde se observa a un hijo de la señora Lorenza Reyes, jalonearla y golpearla en el rostro mientras le grita.

Pese al maltrato la anciana y familiares decidieron no emprender acciones legales contra el agresor, sin embargo el agente ministerial abrió una carpeta de investigación con testimonios de los vecinos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que lo mejor para la adulta mayor sería se llevara a un asilo de ancianos donde le otorguen un trato digno y esté lejos del hijo violento.

Parecería como que lo idóneo es llegar sacar a la señora y llevarla a un refugio, pero si la persona no quiere, no se puede hacer obligatoriamente. Además la casa es de ella, entonces ella no quiere ningún despojo, sino seguir manteniendo su casa. Se trabaja con la familia y se atiende permanentemente, comentó.