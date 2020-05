Manipulan video de Noroña insultando a AMLO; Lozano lo difunde

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves 14 de marzo, Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo se volvió tendencia por un par de videos, uno subido desde su propia cuenta y otro en el que tras una edición pareciera que insulta al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el primero de ellos, el político muestra el bello paisaje que se aprecia en una montaña, pero más que por la hermosura de la naturaleza, del material todos destacaron el lenguaje altisonante de Fernández Noroña.

Por otro lado, un video manipulado, o mejor dicho cortado; es decir la extracción de un fragmento de una de sus transmisiones en vivo se difundió en primera instancia por el diputado Jorge Gaviño en Twitter.

Mas fue cuando Javier Lozano lo compartió en su cuenta personal tuvo mayor impacto sobre todo al poner "se llevan pesadito" como descripción.



Noroña no tardó en responder pidiendo que el video se publicara en su versión completa para etender el contexto.

¿Por qué no presentan el video completo, por lo menos los 30 segundos previos y los 30 segundos posteriores?, escribió, a lo que Gaviño respondió “Es que no lo tengo completo, por eso estoy preguntando. Quiero conocer el contexto y no solamente la sentencia. SALUDOS”.