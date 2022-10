Manifestantes exigen justicia por Guadalupe González después de haber liberado al presunto responsable de su feminicidio

GUANAJUATO, Gto.- Este miércoles a mediodía se presentaron con pancartas y altavoces un grupo de alrededor 20 personas quienes se estaban manifestando en el estacionamiento de La Estación en Guanajuato hasta Palacio de Gobierno, después de un recorrido que abarcó prácticamente todo el Centro Histórico del Estado.

El grupo de manifestantes estaban exigiendo justicia porque el día martes fue liberado Sergio Antonio "N", quien estaba en proceso de sentencia por el feminicidio de Guadalupe González Herrera.

"Lupita fue asesinada el 11 de marzo de 2021 por manos de su novio, a quien dejaron libre ayer. Teniendo todas las pruebas lo dejaron libre. No entiendo por qué. Ya llevaba casi año y medio de proceso. Le daban prórrogas, le daban tiempo y le proponían las audiencias. Ayer, de pronto, lo dejaron libre".

Lo dejaron libre

El próximo martes 25 una jueza iba a dar la resolución, pero fue este martes 18 cuando se le dictó libertad, se mencionó en una entrevista por parte del padre de la víctima.

La resolución fue comentada a González Rivera por su asesor, el licenciado Regino Muñoz. "De repente, Regino me habló en la noche y me dijo que la jueza le acababa de dar la orden de libertad a Sergio Antonio. Queremos pedirle ayuda al gobernador porque esto no se puede quedar impune".

Las pruebas

Hay pruebas contundentes contra Sergio Antonio, afirmó González Rivera. "Él pasó por Guadalupe a mi casa, y él mismo fue a decirme que Lupita había salido, que se había ido para la casa, que no la encontraba, que fuéramos a buscarla. Al siguiente día, me dijo que presentía que estaba en el rancho de él.

Ahí empecé a ver que él escondía algo, que se estaba contradiciendo; sus propios trabajadores lo delataron. Hay declaraciones de ellos: una de Luis Caudillo, otra de María Magdalena, de Lisset y de uno más al que le dicen 'El Herrero'. Son los trabajadores que declararon contra él. Si Liset fue testigo, no sé por qué dejaron salir a Sergio Antonio".

La petición explícita es que la jueza expliqué por qué dejó salir a Sergio Antonio —concluyó el padre de la víctima —. "Ella desistió del testimonio de Lisset, quien fuera testigo presencial, no sé por qué desistió. Nosotros y la Fiscalía tenemos las pruebas".

