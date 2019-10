Manifestaciones podrían extenderse por dos días, advierten taxistas

CIUDAD DE MÉXICO.- La manifestación de taxistas programada para este lunes en la Ciudad de México y en otras 23 entidades del País podría extenderse por dos días, advirtió Ángel Morales, un dirigente del Movimiento Nacional Taxistas (MNT).



Previo a la concentración que se inició en el Ángel de la Independencia, dijo que se analiza que esta manifestación en contra de las aplicaciones digitales se amplíe a dos días.

“Entendemos el malestar de los ciudadanos por las afectaciones de esta manifestación. Les ofrecemos una disculpa a la ciudadanía en general porque sabemos que obstruimos su paso rápido a su trabajo o su escuela, pero les pedimos que reflexionen sobre nuestra situación”, comentó.

Explicó que las manifestaciones de este lunes no son solo para proteger miles de empleos de taxistas de todo el país, sino también “para proteger la soberanía nacional ante el ingreso de las aplicaciones digitales extranjeras a México, ya que atentan contra la tranquilidad social, la economía y la soberanía de los países”.Argumentó que estas empresas trasnacionales, como Uber o Cabify, se llevan el 30 por ciento de las ganancias de cada viaje que se realiza en la Ciudad de México al extranjero, “no pagan impuestos, no pasan revista, no tienen ningún tipo de revisión o control por parte de autoridades mexicanas”.Explicó que el artículo 6 de la Ley de Inversión Extranjera reserva en exclusiva la prestación del transporte público de pasajeros a los mexicanos, por lo que estas empresas extranjeras están violando el marco legal vigente, con el contubernio de las propias autoridades mexicanas.Ángel Morales recordó que estas afectaciones por el ingreso de empresas transnacionales a México empezaron hace cinco años y afectan a 700 mil taxistas a nivel nacional.

Dijo que esta manifestación en 24 entidades del país es por la nula respuesta de autoridades estatales, incluido la Ciudad de México, así como federales, para aplicar la ley ante lo que calificó de “pirataje internacional”.Por su parte, Bersaín Miranda Borrás, líder nacional del Movimiento Nacional de Taxistas, lamentó la “cerrazón” de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para analizar la problemática con seriedad.