Manifestación feminista un acto de provocación “abierto y descarado”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- La manifestación feminista de ayer fue un acto de provocación “abierto y descarado”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Fue una provocación. Es una causa justa el defender la igualdad de mujeres y hombres, no se puede, no se debe enfrentar la violencia con la violencia. Fue un acto de provocación abierto y descarado, no era una manifestación en el Zócalo con un templete donde hablan las mujeres pidiendo que se castigue el machismo”, dijo.

López Obrador agregó que en lugar de una manifestación con templete en el Zócalo, se usó “martillo, marro, gasolina y fuego”.

“Eso predominó, no sólo aquí, en toda la marcha, en todo el paso; en el Monumento a la Revolución, centros comerciales destruidos y aquí”, dijo.

El mandatario fue cuestionado sobre la queja de la organización Marabunta que acompañó la marcha, acerca de que no se respetaron los protocolos por parte de la policía.

“Ellos toman partido, yo vi el reporte…mucha falsedad, hipocresía, mucha manipulación”, opinó.

López Obrador externó su respeto a quienes luchan por la justicia.

“Incluso estos excesos, cuántos están detenidos, cuántos en la cárcel a pesar de eso. No somos iguales, esa es nuestra principal defensa ante el autoritarismo, ese es nuestro escudo”, dijo.