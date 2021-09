Mañanera de AMLO: “Sheinbaum me representa muy bien, me aligera la carga de trabajo”, destaca López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no realiza muchas giras de trabajo por la Ciudad de México porque Claudia Sheinbaum , jefa de gobierno de la Ciudad de México y aspirante presidencial para 2024, le aligera la carga de trabajo, "me representa muy bien" y afirmó que es una mujer trabajadora, honesta y con convicciones.

En conferencia de prensa matutina, y a unas horas que inicie una supervisión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en la alcaldía Xochimilco, el titular del Ejecutivo federal adelantó que realizará más giras de trabajo en la capital de la República.

Tenemos muy buena relación con la jefa de gobierno, quizá por eso no tengo que hacer muchas giras en la Ciudad de México porque la jefa de gobierno me aligera la carga. Ella me representa muy bien, me siento representado por la jefa de gobierno, que es una mujer trabajadora, honesta, con convicciones y sí vamos a visitar más la ciudad", dijo.