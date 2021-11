Mañanera de AMLO: Se analiza aplicar tercera dosis de vacuna contra Covid-19 a adultos mayores

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El gobierno federal analiza aplicar una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra Covid-19 a los adultos mayores, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario explicó durante su conferencia matutina que después de vacunar a los menores de 15 a 17 años con la vacuna Pfizer, se a analiza una tercera dosis.

Y se va analizar la vacuna de refuerzo, en algunos casos, sobre todo en adultos mayores, pero eso lo tiene que decidir los médicos, los especialistas, pero yo sí a lo que llamó a que nos vacunemos todos”, dijo.

Vacunación Covid en México no será obligatoria

López Obrador indicó que en México no será obligatoria la vacuna, como se ha establecido en países europeos.

Y reconoció que la vacunación no ha llegado a todas las comunidades apartadas del País.

“Estamos en los porcentajes más altos de vacunación en el mundo… ya estamos en el 85% y vamos a llegar al 90 y vamos a rebasar el 90, tenemos un plan para seguir convenciendo a rezagados. Que sí los hay de dos o de tres tipos: hay quienes no quieren vacunarse, pero hay quienes no se han vacunado porque no hemos llegado a sus pueblos, a sus pequeñas comunidades y ellos no pueden salir a donde están los centros de vacunación”, dijo.

López Obrador añadió que aunque a vacuna ha llegado a miles de comunidades, son alrededor de 200 mil las que existen en el País como ocurre en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz.

