Mañanera de AMLO: Propone López Obrador que INE realice un “plan de austeridad” para liberar fondos para Revocación de Mandato

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice un ajuste y un plan de austeridad para liberar fondos para la Consulta Popular de Revocación de Mandato.

El mandatario precisó que luego de ese ajuste para ahorrar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podría revisar si puede aportar ingresos extras o bien la Secretaría de Gobernación a través de lo que se incauta y llega al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

A ver sería muy bueno para los analistas, que se haga una revisión del presupuesto del INE. Cuánto de viáticos, a ver si del presupuesto, cuánto gastan en viáticos, cuánto en compra o renta de vehículos, quienes tienen vehículos, cuánto en combustible, en viajes, una revisión y si se actúa con austeridad se puede también hacer una reducción de los sueldos de los altos funcionarios públicos; cuánto ganan los consejeros, en total, asesores, cuántos asesores, cuánto ganan, ahí pueden generar una disminución. Si ellos ofrecen, también tienen que decir cuánto va a costar y cuánto van a aportar, cuánto pueden liberar de esos fondos, y ya que Hacienda vea si puede, si tiene posibilidad, de acuerdo a las prioridades”, dijo.

Hacienda deberá destinar recursos para realizar consulta de Revocación de Mandato

Ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) vinculó que la Secretaría de Hacienda otorgue a la brevedad los recursos necesarios para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato y determinó además que el INE carece de atribuciones para posponer el procedimiento del ejercicio.

López Obrador resaltó la importancia de la resolución, porque queda claro que debe realizarse la consulta de Revocación de Mandato.

“Es lo que debe saberse, gritarse a los cuatro vientos es que va a haber consulta, esa es la resolución de ayer, esa es la esencia, va haber consulta. Hay un añadido, que no es lo fundamental, porque lo principal es que se está ordenando que se lleve a cabo, se realice la consulta, para no irnos por las ramas”, dijo.



Y agregó: “Después como que nos vamos a lo secundario a la facha y no al grano, adicionalmente se dice que el INE tiene que hacer un ajuste a su presupuesto para financiar, primero tiene que hacer la consulta, segundo tiene que hacer un ajuste, liberar fondos de su presupuesto”.

El Presidente precisó que una vez que el INE libere fondos de su presupuesto a través de un plan de austeridad, su gobierno evaluaría si “puede salir algo” de los recursos que se recuperan “del dinero mal habido”.

“También está cayendo mucho dinero de las extorsiones, de ahí pueden apoyarse si es que no puede con el ajuste, con el plan de austeridad, el INE tener los recursos suficientes”, dijo.

