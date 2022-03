Mañanera de AMLO: Prevé López Obrador estancamiento de EU a falta de reforma migratoria; China va en crecimiento

Ciudad de México (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador previó que la economía de Estados Unidos no crecerá, si no suaviza su política migratoria.

Durante su conferencia de prensa matutina el mandatario sostuvo que el país vecino no cuenta con la mano de obra suficiente y ese fue el tema que se habló durante la reunión que sostuvo con el embajador Ken Salazar.

Seguir hablando de nuestra propuesta de que se otorguen visas temporales de trabajo, que se ordene el flujo de migratorio; que se entienda: no se va a poder crecer en América del Norte, en específico no va a poder crecer la economía de Estados Unidos si no hay fuerza de trabajo”, dijo.