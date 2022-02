Mañanera de AMLO: Presidente entristece al recordar acoso hacia sus hijos desde niños

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó con la voz entrecortada el acoso que recibían sus hijos desde niños.

El mandatario mencionó que desde que comenzó a ser oposición en el estado de Tabasco, le costó trabajo encontrar escuelas donde poder inscribir a sus hijos, además que desde pequeños ellos saben que han tenido carros de vigilancia a las afueras de su casa.

López Obrador recordó que en el año 95 tenía una orden de aprehensión en su contra “como por once delitos”, además de que pasaban helicópteros del Cisen por encima de su casa.

AMLO agradeció con la voz entre cortada, que, en ese entonces, un par de periodistas fueron a buscar a sus hijos “ya ellos saben qué es esto”, dijo.

Me da mucho orgullo que resistan, y se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público. Lo saben perfectamente. Mientras yo he sido dirigente ellos no han ocupado un cargo porque ese es el acuerdo que tenemos. Sabemos muy bien y yo les pido que se sigan portando bien como lo están haciendo”, dijo.