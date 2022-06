Mañanera de AMLO: “PRI, PAN y PRD no proponen nada, solo se dedican a “estorbar” y “bloquear” al Gobierno, acusa López Obrador

HUATULCO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó que el PAN y PRI no proponen nada, sólo estorban y bloquean su Gobierno.

Ante el amagó de la oposición de no aprobar su iniciativa de reforma electoral y que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena, el presidente López Obrador aseguró que no le sorprende porque PRI, PAN y PRD sólo se dedican a estorbar y a bloquear a su gobierno.

Bueno pues no es nada nuevo, es lo que han hecho, es estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar, mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar, siguen con sus estrategas, consultores, especialistas".