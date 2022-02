Mañanera de AMLO: “Nos quieren hacer aparecer como que somos Herodes”, dice López-Gatell sobre vacuna contra Covid a niños

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El gobierno de México no tiene resistencia a vacunar contra Covid-19 a los niños desde los cinco años, pero se analiza el riesgo-beneficio de aplicarla, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

Grupo Healy preguntó si se analiza vacunar a los niños pequeños cuando se concluya la vacunación de los grupos prioritarios.

El subsecretario afirmó que los medios de comunicación han querido hacer parecer al gobierno “como Herodes”.

Nunca hemos tenido resistencia u oposición en proteger a nadie; nos interesa que todos todas estén protegidos, pero efectivamente la distorsión que se ha hecho en los medios, desafortunadamente eso crea un cerco informativo y la población se confunde porque le dan información falsa, torcida, distorsionada; nos quieren hacer aparecer como que somos Herodes, casi que no queremos a los niñas y niños; eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido, pero tenemos que cuidar que el beneficio sea el más grande”, dijo.

Y agregó: “No tenemos resistencia a que eventualmente, si la evidencia es convincente de que se necesita esa protección en niñas y niños pudieran llegar a ser consideradas”.

Pero, explicó, para la toma de decisión se analizan los riesgos-beneficios de la vacuna en niños pequeños, debido a que existe la posibilidad, aunque baja, de miocarditis.

Hay riesgos como miocarditis en vacunación contra Covid-19

“Cuando uno piensa en una intervención de salud, la que sea, hay que sopesar dos elementos: el beneficio y el posible riesgo que pudiera conllevar. El beneficio está en proteger frente al Covid, la probabilidad de tener enfermedad grave, ya dijimos que si nos vamos a niñas niños de 5 a 10 años su riesgo es muy bajo. Entonces, la probabilidad de que haya beneficio es pequeña porque el riesgo de entrada es muy bajo, entonces ya no agrega mucho”, explicó.

López-Gatell precisó que cualquier producto farmacéutico puede tener consecuencias.

“El riesgo también es muy bajo de que haya una complicación afortunadamente y si no no se utilizaría la vacuna si no fuera segura, pero cuando uno ya piensa en el balance de riesgo versus beneficio, cuando hay un bajo beneficio puede ser que pese más el riesgo”, indicó.

Entre las complicaciones de la vacuna está la miocarditis, una inflamación del corazón.

“Algunas complicaciones como puede ser la miocarditis, la inflamación del corazón; ocurren en probabilidad muy baja, pero si se compara con la probabilidad de que sea benéfico en una población con riesgo muy bajo puede quedar empatado o incluso puede inclinar la balanza a decir ‘mejor no corro el riesgo porque el beneficio es muy bajo, aún cuando el peligro de daño también sea muy bajo’”, explicó.

Amparos son politiquería

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la vacunación de menores es usado “por un partido” con un manejo “politiquero” pues promueve amparos en padres de familia.

“Sí se está revisando de acuerdo a lo que se recomienda en estos casos. Hay manejo politiquero de un partido que está promoviendo amparos para que se vacunen, no hay ningún problema: si un juez decide que se tiene que vacunar a un niño, lo hacemos, hay ciertas advertencias”, indicó.

López Obrador agregó qué hay riesgos y se cuida que la vacunación sea conforme la recomendación de la Organización Mundial de la Salud.

“Y que la vacuna se utilice bien para todos, pero que se aplique a los más vulnerables a los que pueden tener más riesgos. Esa es la política”, añadió.