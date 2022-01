Mañanera de AMLO: Niños infectados con Covid leve pueden curarse con vaporub, tés y paracetamol: Jorge Alcocer

CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge Alcocer, secretario de Salud, informó esta mañana durante una intervención en la conferencia matutina de AMLO, que los casos leves de Covid-19 en niños pueden ser tratados con “cosas que parecen ser intrascendentes” como tés, vaporub y paracetamol.

Les dura a los niños dos o tres días y lo comentábamos, es tan solo con tés, no estoy señalando que es así de sencillo, con tés, con paracetamol, un medicamento que es muy bueno para eso y no es agresivo en otros tejidos y desde luego, la fluidez del medio caliente que esté, lo que usan las mamás, el vaporub y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes y los tés”, dijo.

Sin embargo, el funcionario aclaró que hay casos en los que sí es necesario aplicar antibióticos, además de que en caso de que un médico sospeche la presencia de la enfermedad, debe realizarse una prueba para confirmar si se es portador o no del virus.

Variante Ómicron es más leve

Sobre la variante Ómicron, Alcocer declaró que no se sabe si esta es la variante que está infectando a los menores, aunque sí mencionó que la variante Ómicron no provoca fiebre tan alta como la que se presenta en otras cepas, y que tampoco da tantas molestias en la garganta, sino que se limita a ser como una gripe normal.

No obstante indicó que el virus debe estar en constante monitoreo por parte de las autoridades de Salud, pues la escasa gravedad de la enfermedad actualmente podría deberse a la protección que brindan las vacunas.

“Los médicos tienen que estar actualizados, primero para no hacer daño, no dar cualquier cosa de tratamiento, hay que tratar sintomáticos y teniendo la perspectiva médica estas infecciones con esta variante no dan una fiebre tan marcada como lo otro, no dan molestias en la garganta”, agregó.

