Mañanera de AMLO: México se abstendrá de votar en la ONU sobre la expulsión de Rusia

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- México se abstendrá en la votación para expulsar a Rusia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy se va a votar en la ONU y se está proponiendo en el Consejo de Seguridad la expulsión de Rusia. Lo que hemos nosotros planteado es que no debemos votar por la expulsión de Rusia, ni estar en contra: nos vamos a abstener y ¿porqué la abstención?, que también es una postura”, dijo.

Y agregó: “Porque imagínense cómo resolvemos el conflicto de Rusia con Ucrania si no tenemos una intermediación, para qué es la ONU, cómo vamos a dinamizar un instrumento que es fundamental para conseguir acuerdos de paz y evitar la guerra y que la gente no siga sufriendo, sobre todo la gente inocente. Porqué no aceptar de que esa guerra dejó al descubierto el fracaso de la política”.

“No se evitó la guerra”

López Obrador afirmó que en la guerra de Rusia con Ucrania se “soslayó” el problema y no se evitó la guerra.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se consiga la Paz, esa es nuestra postura y para eso es la ONU, sino quiénes lo van hacer”, indicó.

La ONU, agregó, no evitó que la guerra entre Rusia y Ucrania se desatara, al no hacer nada.

Llama a no polarizar más

“No pudieron antes que se desatara la guerra convocar a las partes, hicieron nada y qué fácil decir vamos a mandar armas, pues sí, ¿y las vidas?, ¿quién pone los muertos?, entonces hay que reparar el procedimiento y llamar a las partes a la negociación, al diálogo, a parar la guerra”, dijo.

El mandatario pidió que no se polarice más y que se convoque a “parar la guerra”.

Si no va a poder la ONU hablar con Rusia porque expulsaron a Rusia, ¿quién va hablar con el gobierno Ruso?”, finalizó.

