Mañanera de AMLO: López Obrador rechaza organizar “boicot” contra Cumbre de las Américas

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó organizar un “boicot” contra la Cumbre de las Américas.

El mandatario fue cuestionado durante la conferencia de prensa si Joe Biden, presidente de Estados Unidos, no tomaría como un “boicot” su postura de no asistir a la Cumbre de las Américas si no se invita a todos los países y que otros jefes de Estado del continente han retomado.

No, siempre he dicho que hemos recibido un trato muy respetuoso del presidente Biden. Sin que yo hable de independencia y soberanía él siempre menciona que nuestro trato se da a partir de un pie de igualdad y siempre ha sido muy respetuoso y es una persona buena, responsable y es demócrata”, contestó.

Biden debe respetar derecho a disentir

López Obrador consideró que Biden sabe que debe respetarse el “derecho a disentir”.

“A diferencia de las dictaduras, la democracia significa pluralidad, no es pensamiento único, es poder discernir, no estar de acuerdo en todo. Nosotros consideramos que no es correcto el que se excluya a ningún país de una Cumbre de las Américas, que nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quién no”, indicó.

El Presidente aclaró que esperará a la decisión que tome Estados Unidos, pues incluso a él “no lo han invitado”.

“No se ha girado invitaciones, a mí no me han invitado formalmente, tengo información que no se han girado invitaciones a nadie, vamos a esperarnos”, dijo.

América, precisó, no es sólo Estados Unidos y pidió trasmitir la canción de Los Tigres del Norte “América”, en donde interpretan con René de Calle 13.