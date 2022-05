Mañanera de AMLO: López Obrador prohíbe la comercialización de vapeadores a través de un decreto

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Los vapeadores fueron prohibidos por decreto en México por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional el mandatario firmó un decreto que prohíbe la circulación y la comercialización de los vapeadores por considerarse nocivos para la salud.

López Obrador mostró un vapeador rosa para que los padres y madres de familia lo conozcan.

Porque estoy seguro, me dejo de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las madres y los padres no saben del daño que ocasionan, es un asunto de información. Da hasta cierto prestigio y se piensa que no son dañinos para la salud”, dijo.