Mañanera de AMLO: López Obrador no descarta que infiltrados en movimiento de normalistas de Ayotzinapa hayan lanzado tráiler contra elementos de GN

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que miembros del crimen organizado infiltrados entre los estudiantes de Ayotzinapa hayan lanzado el tráiler en contra de elementos de la Guardia Nacional (GH) ayer en Guerrero.

“Sí, no lo descarto por eso estoy haciendo el llamado”, dijo el mandatario durante la conferencia matutina.

“¿Infiltrados por delincuentes?”, se le cuestionó.

“Sí, en la dirección, aparentemente luchando por causas justas”, precisó el mandatario.

Normalistas de Ayotzinapa secuestran tráiler

Ayer un grupo de normalistas secuestró un tráiler y lo lanzó en contra de elementos de la GN que resguardaban la caseta de cobro de Palo Alto en la Autopista del Sol.

Es muy lamentable lo que sucedió, fue muy grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos, se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta, sí en un edificio de turismo y eso lo detuvo, porque había puestos y comerciantes iban a perder la vida muchos, muy lamentable esto”, dijo.

López Obrador llamó a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa a reconsiderar su actuación y advirtió que su gobierno tiene conocimiento de que hay infiltrados en su movimiento.

“Tenemos información que hay gente dedicada en actividades ilícitas infiltradas en este movimiento, esto a lo mejor ni ellos lo saben. Y me dirijo a ellos y le pido a sus papás que nos ayuden, que estén pendientes de ellos, que hablen con ellos, este no es el camino; nosotros no somos represores”, aseguró.

Pide AMLO no hacer juego a la derecha

El mandatario pidió a los estudiantes a deponer “esa actitud” y no hacer “el juego a la derecha, al conservadurismo”.

“Porque los conservadores quisieran o que se diera una desgracia para echarle la culpa a los jóvenes o que el gobierno los reprimiera, porque están como zopilotes, entonces los jóvenes son muy inteligentes y no tienen por qué tocarse los extremos nada de extremos ni de izquierda ni de derecha”, indicó.