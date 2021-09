Mañanera de AMLO: López Obrador llama “conservadoras” a feministas que violentan las calles de la CDMX en manifestaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- El uso de la violencia de las feministas que marcharon ayer en la Ciudad de México es de “conservadores”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario consideró un “error” el demandar un derecho con el uso de la violencia y dijo desconfiar del movimiento feminista que salió a las calles de la capital ayer.

Creo que todas las protestas deben ser pacíficas. No a la violencia, ahora que se han venido dando estos actos de violencia que antes no se presentaban, diría yo que es un fenómeno nuevo que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno, por eso hasta desconfío sobre su autenticidad”, dijo.

El Presidente precisó que la violencia no debe ser la guía: “hay que protestar, manifestarnos, hay que participar, pero sin violencia”.

¿Qué es eso que es una manifestación y lleven marros y que luego golpeen a mujeres policías, o a personas inocentes todo eso en vez de ayudar. A las causas las afecta, por eso hasta me da desconfianza, ya ven que suelen pasar que los extremos se tocan, los veo muy conservadores estos movimientos”, indicó.

Esos “movimientos conservadores”, agregó, quisieran que el gobierno usara la fuerza del Estado para reprimir.

“Y se van a quedar con las ganas. No vamos a caer en ninguna provocación, debe hacerse la investigación, pero con cuidado porque si no se vuelven mártires, y ese es el propósito: la estridencia, el protagonismo en extremo; entonces no darle tanta importancia porque son manifestaciones que por lo mismo convocan a muy pocas personas”, dijo.