Mañanera de AMLO: López Obrador indica que si OMS y SS lo recomiendan, se vacunará contra Covid a niños de hasta cinco años

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- En México se vacunará contra Covid-19 a los niños pequeños si es recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los especialistas mexicanos de la Secretaría de Salud, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al mandatario durante su conferencia matutina si en México se vacunarán a los niños de hasta cinco años como ocurre en Estados Unidos, y si será aplicada la vacuna Pfizer pediátrica.

Eso va a depender de los especialistas de nuestro País, sobre su conveniencia, si es recomendable, si no es riesgoso lo de la vacunación para los niños, ver qué dice al respecto la OMS y, si está recomendado, nosotros lo vamos a hacer. Lo que no queremos es llevar a cabo algo que no sea conveniente y necesario”, dijo.