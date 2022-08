Mañanera de AMLO: López Obrador envía carta a Biden sobre reclamos de política energética y le recuerda su promesa de que la relación será “en un marco de igualdad”

CIUDAD DE MÉXICO.- (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a su homólogo de Estados Unidos en medio de los reclamos sobre la política energética de México.

López Obrador adelantó que en la carta le recuerda a Biden que no considera falso su dicho sobre que las relaciones entre ambos países se darán en un marco de igualdad.

Ya se envió, ¿saben qué dice la carta?, de que no considero falso ni discursivo lo que me ha dicho en varias ocasiones el presidente Biden de que nuestra relación se va a dar con respeto a nuestra soberanía en un pie de igualdad y que vamos a buscar siempre una buena vecindad”, reveló.

El mandatario adelantó la semana pasada que enviaría una carta a Joe Biden para explicarle el contenido del Capítulo 8 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Asegura AMLO que México no viola el tratado

México, aseguró, no viola el tratado, pues en ese capítulo las partes reconocen el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible del País sobre los hidrocarburos.

“Tenemos que cuidar que sea buena la relación, pero que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia, porque México es un País independiente, libre, soberano”, indicó.

López Obrador agregó que aunque se pueden tener muchas oportunidades y beneficios por la vecindad con Estados Unidos, nada se equipara a la independencia, soberanía y dignidad de los mexicanos.

“México no se vende. México es de los mexicanos de nuestra generación y de los que vienen, eso no tiene precio, no hay arreglo que valga; es como el querer conciliar principios eso no se puede”, afirmó.