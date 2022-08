Mañanera de AMLO: López Obrador dice que su “escudo protector” contra críticos es su autoridad moral y su “ángel de la guarda”, el pueblo

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su “escudo protector” contra las críticas de sus adversarios es su autoridad moral y su “ángel protector”, el pueblo.

Durante su conferencia matutina, el mandatario afirmó que ante las críticas de sus opositores políticos tiene un escudo, porque “ya ven que dije ya pasamos de la austeridad republicana a la fase superior que es la pobreza franciscana, y ahora ese es el tema”.

Mi escudo protector es mi autoridad moral, es mi honestidad. Y mi ángel de la guarda es el pueblo, a ver qué van a decir los críticos, para que tengan elementos”, dijo.

No hay que temer ni de qué preocuparse

López Obrador agregó “que cada quien esté tranquilo”, pues “no hay nada que temer”, ni de qué preocuparse.

“Ni preocuparnos, hay que relajarnos. Si está uno bien con la conciencia, que es el principal tribunal, no hay nada que temer, es importante eso: actuar con rectitud, principios, ideales, no mentir, no robar, no traicionar, eso es lo más importante”, afirmó.

El Presidente agregó: “lo demás no es vida. Yo siempre he dicho que a le gente que uno quiere más, y debe de querer a mucha gente, a los hijos, gente cercana, hijos, amigos, hay que aconsejarles que no tengan tanto apego, ni al poder ni al dinero y que se puede ser feliz con nuestra conciencia y con el prójimo”.