Mañanera de AMLO: López Obrador dice que “no existe” posibilidad de que México salga del T-MEC por consultas

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no existe” la posibilidad de que México salga del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por las consultas solicitadas por sus socios por la política energética del País.

No existe, porque hay una relación buena, de respeto. Siempre que hablo con el presidente Biden me repite y me repite, y yo no digo mentiras, de que quiere una relación con nosotros en pie de igualdad por respeto a nuestra soberanía”, contestó a pregunta expresa durante su conferencia matutina.

El mandatario consideró que los reclamos de Estados Unidos por la política energética de México se pueden resolver.

México y EU se necesitan mutuamente: AMLO

“Yo pienso que se puede resolver porque hay voluntad de parte de nosotros y también creo que de parte del gobierno de Estados Unidos. No se debió solicitar la consulta, no había motivo, no se informó bien al gobierno de Estados Unidos”, indicó.

López Obrador añadió que México y Estados Unidos se necesitan mutuamente, debido a la integración en sus cadenas de producción.

“Hay otra cosa, vayan tomando en consideración como dirían los tecnócratas, una nueva variable, para el análisis: nos necesitamos mutuamente. Sería muy difícil que funcionara la economía estadounidense sin la participación de México”, dijo.

Y agregó: “Así como a nosotros nos importa mucho tener buenas relaciones con Estados Unidos, a ellos también. Ya no es el tiempo de antes, si no hay automóviles construidos en México, al consumidor estadounidense le costaría mucho más comprar un vehículo y así muchas otras cosas. Se ha venido dando una integración en donde nos complementamos en lo productivo”.

