Mañanera de AMLO: López Obrador dice que no debe usarse la ley para venganzas políticas en detención de Jaime Rodríguez “El Bronco”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- La ley no debe utilizarse para venganzas políticas ni fabricar delitos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la detención de Jaime Rodríguez “El Bronco”, ex Gobernador de Nuevo León.

El mandatario afirmó que la detención del ex gobernante por presunto desvío de recursos corresponde al gobierno de Nuevo León y la Federación no tiene nada que ver.

Se tiene que informar bien sobre las causas. Lo que siempre recomiendo es que no se debe de utilizar a ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad, se debe de informar cuáles fueron los motivos, las causas, presentar las pruebas, transparentar todo y como son asuntos importantes se tiene que informar bien a todos los ciudadanos”, dijo.