Mañanera de AMLO: López Obrador afirma que gobierno no respeta “enjuagues” de criminales; por masacre de Bavispe hay 27 detenidos y 11 con órdenes de aprehensión

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- En México no hay impunidad para nadie aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a crímenes recientes en el País y a la masacre de las tres mujeres y seis niños en Bavispe, Sonora.

En ese caso se anunció que hay 27 detenidos y 11 con órdenes de aprehensión que faltan por detenerse.

No hay impunidad, no estén pensando autores intelectuales, materiales de estos crímenes que van a quedar impunes, que no va haber castigo, es un mensaje aclaratorio y va ayudar mucho: se piensa que es lo mismo de antes, por eso lo tenemos que estar diciendo como disco rayado ya no es lo mismo, no somos iguales, no se confundan, no hay protección, nada de que ‘tenemos comprada la plaza y estamos bien parados’”, dijo.

Por masacre en Bavispe hay 27 detenidos

Durante la conferencia matutina Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, aseguró que por la masacre de Bavispe hay 27 detenidos.

“Desde el inicio de las actuaciones hay 27 personas detenidas, algunas ya con orden de aprehensión, otras en fragancia, otras en actividades de inteligencia y nos quedan 11 más vinculadas a este acto que ya tienen su orden de aprehensión”, reveló.

López Obrador aseguró que los delincuentes podrán tener sus “acuerdos, sus enjuagues”, pero “nosotros no respetamos nada de eso”.

“El secretario de Seguridad Pública está a nuestros servicio’, eso ya se acabó, puede ser que hagan sus acuerdos, sus enjuagues, nosotros no respetamos nada de eso, ya no hay impunidad. Es avisar, es decirles ya no hay impunidad y no sólo es de palabra, son hechos. Tenemos investigaciones abiertas en todos los casos”, afirmó.

Masacre de Bavispe

El 4 de noviembre de 2019 tres mujeres viajaban en tres camionetas con 14 niños.

Salieron de La Mora, Bavispe en Sonora; una de ella se dirigía a Arizona y el resto a Galeana, Chihuahua.

Era un camino de terracería que las familias transitaban con frecuencia, pero, según la cronología que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer el 6 de noviembre de ese año, una de las camionetas, una Tahoe, fue emboscada a las 9:40 de la mañana. Ahí empezó el horror.

La camioneta donde viajaban una madre y sus cuatro niños, dos de ellos unos gemelos de meses de nacidos, se incendió cuando las balas de procedencia norteamericana (por los casquillos encontrados) impactaron el tanque de gasolina y la familia se calcinó hasta las cenizas.

A las 11:00 de la mañana fueron emboscadas dos camionetas suburban en donde viajaban dos mujeres y 10 niños. Las dos madres fueron asesinadas y dos menores más; el resto de los niños huyó hacia los arbustos para sobrevivir, algunos de ellos heridos de bala en distintas partes de sus cuerpos.