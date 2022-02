Mañanera de AMLO: López Obrador aclara que no habló de ruptura con España y aseguró de nuevo que empresas españolas abusaron del pueblo de México

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su gobierno mexicano es respuesto del pueblo español y que ayer no habló de una ruptura.

“Lo que dije ayer es ‘vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa, no hablé de ruptura, vamos a serenar la relación’, que ya no se estén pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó. Es una falta de respeto”, dijo.

López Obrador agregó que los españoles “deberían ofrecer hasta disculpa” por el saqueo de las empresas españolas a las arcas públicas.

Deberían de ofrecer hasta disculpa, no lo han hecho; no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva despacio, no es ruptura, es decir ha pasado esto y el pueblo de México debe saberlo y el pueblo de España”, indicó.