Mañanera de AMLO: Llama López Obrador a empresas de autoabasto eléctrico al diálogo antes de presentar demandas penales

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las empresas de generación eléctrica de autoabasto al diálogo para evitar demandas penales por parte del gobierno.

López Obrador precisó que con la Ley Eléctrica los contratos de autoabasto son ilegales y que hay alrededor de 20 empresas extranjeras en su mayoría con contratos de generación de autoabasto asociadas con unas 70 mil.

Aun cuando ya es ilegal, hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema, porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice. Ya hay un marco legal, entonces no es de que yo presente las denuncias penales correspondientes a estas empresas, que son no muchas, las más imperantes deben de ser 10, 20, que daban el servicio a 70 mil, la mayoría extranjeras”, dijo.