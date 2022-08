Mañanera de AMLO: Informa López Obrador que participaron 2.5 millones de militantes en elección interna de Morena; reconoce acarreo en algunas casillas

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en la elección interna del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para votar por los integrantes del Congreso Nacional, participaron 2 millones y medio de militantes.

El mandatario reconoció que en la jornada hubo quienes incurrieron en malas prácticas como acarreo e inducción del voto, pero no fue generalizado en el País.

Pues me pasaron un reporte en la mañana y pues considero que fue una buena jornada democrática porque participaron alrededor de 2 millones 500 mil ciudadanos, fue masiva la participación para una elección interna. Además, para elegir delegados al Congreso, 2 millones 500 mil; es muchísimo porque también muchos que no eran militantes de Morena me informan se inscribieron, al mismo tiempo se estaban afiliando a Morena”, dijo.

Hay que mejorar estos procesos: AMLO

Grupo Healy le preguntó al Presidente sobre su opinión en torno a lo ocurrido en las casillas instaladas en el País.

“Hay desde luego inconformidad. Hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas, no se generalizó. No es como los opositores los conservadores hubiesen querido”, contestó.

López Obrador destacó que advirtió que los medios repetían “y repetían de fraude”.

“Pero no, nada que ver con lo que ellos han hecho, nada, nada, nada que ver”, indicó.

El Presidente felicitó a quienes participaron en las elecciones internas del fin de semana y recomendó a los partidos políticos realizar ese tipo de ejercicios.

“Ojalá así se haga en todos los partidos, que en el bloque conservador convoquen a elecciones abiertas para decidir; que no sean nada más los de arriba los que hacen los acuerdos, los enjuagues y deciden en los restaurantes de lujo de la Ciudad de México”, dijo.

Informa AMLO que participaron 2.5 millones de militantes en elección interna de Morena. Foto: Especial

El Presidente informó que de 553 centros de votación se cancelaron 19; es decir, el 3.43% y de los 300 distritos sólo se tienen que anular cinco, el 1.66%.

Algunos centros de votación cancelados se ubican en Tehuacán, Ixtépec, Salina Cruz, Ayutla y un distrito de Tijuana.