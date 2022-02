Mañanera de AMLO: Gobierno debe proteger a todos: “ricos, pobres, periodistas honestos y mercenarios”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El gobierno tiene la responsabilidad de cuidar la vida tanto de ricos, pobres, periodistas honestos y mercenarios, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina el mandatario aseguró que su gobierno no manda aniquilar a nadie y por lo contrario, debe proteger a todos, al referirse a las protestas de periodistas en el Congreso de la Unión por los asesinatos de reporteros en México.

Hay que proteger a todos: ricos, pobres, periodistas honestos y mercenarios, a todos, porque la vida es lo más valioso, todos tenemos derecho a la vida, pero sí no utilizar lamentables hechos para atacar al gobierno que represento”, dijo.

Responsabilidad del gobierno cuidar a los mexicanos

El mandatario aseguró que es responsabilidad de su gobierno cuidar la vida de los mexicanos.

“Lo único que debe considerarse es que nosotros no mandamos aniquilar a nadie, ya no es el Estado, como era antes, el violador por excelencia de los derechos humanos y si hay pruebas se castiga, pero no hay ni intención, pero ni siquiera está en nuestro pensamiento, nosotros no somos represores para que no nos confundan, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad y vamos a seguir protegiendo a los periodistas”, dijo.

