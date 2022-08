Mañanera de AMLO: Enviará López Obrador el 1 de septiembre iniciativa al Congreso para que la GN dependa de la Sedena

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa preferente el 1 de septiembre para que la Guardia Nacional (GN) dependa de la Secretaría de la Defensa (Sedena).

El mandatario enviará la iniciativa de ley antes que una reforma constitucional, debido a que “se va a rechazar” la segunda.

Si presentamos la reforma a la Constitución, la van a rechazar, porque tenemos mayoría, pero para una reforma constitucional se requieren las dos terceras partes. El bloque conservador ya declaró huelga, aunque siguen cobrando”, dijo.

“Responsabilidad con el pueblo de México”

El mandatario aclaró que “sin reforma constitucional, voy a enviar el día primero una iniciativa de ley integral para que en los márgenes legales se pueda lograr este propósito”.

López Obrador aclaró que la iniciativa de ley se enviará al Congreso para “que de inmediato se decida”.

“Y los que no estén de acuerdo y consideren inconstitucional la ley puedan acudir a la Suprema Corte y así se decida. Pero yo no me puedo quedar con los brazos cruzados, porque tengo una responsabilidad con el pueblo de México”, explicó.

Sedena

Sin riesgo de militarización del País: AMLO

La Sedena, agregó, es una institución con “disciplina, profesionalismo, con muchos años de experiencia” y la Guardia Nacional debe ser la institución “por excelencia para garantizar la seguridad pública”.

El Presidente descartó que exista el peligro de la militarización del País al dejar en manos de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional.

“Tienen el temor de la militarización, pero ya expliqué lo de España, lo de Francia, lo de Italia, la Guardia Civil española lleva más de un siglo y depende de la Defensa, pero hay cierto rechazo a la militarización y yo estoy ahora planteando, como queda de manifiesto todos los días, de que hay que tomar en cuenta la opinión del pueblo, no sólo la opinión de los expertos”, dijo.

Te puede interesar: Sedena sí puede hacer labores de seguridad pública, dice Rosa Icela Rodríguez.