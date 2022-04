Mañanera de AMLO: Encuesta decidirá candidato presidencial, pues no hay "tapados", afirma el presidente

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró “no tenemos tapados” y que todos los que aspiren a la candidatura a la Presidencia de la República para 2024 podrán participar en una encuesta pues no habrá “dedazo”.

El mandatario fue cuestionado si lo ocurrido ayer en Palacio Nacional durante la reunión con diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y aliados, fue el “destape” de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, a la candidatura presidencial.

No tenemos tapados, el que quiera participar que lo haga. Mi consejo, no sólo para un partido; para todos, es de que ahora hay la posibilidad de saber quién es quién con la aplicación de encuestas. Hay empresas serias, la encuesta es un método confiable, es un instrumento estadístico que no falla, claro cuando es profesional, porque hay encuestas cuchareadas”, dijo.

Desempeño de Segob

El día de ayer, el Presidente puso a consideración el desempeño de Adán Augusto al frente de la Secretaría de Gobernación.

“A ver, vamos a poner a consideración, vamos a hacer una especie de encuesta, de consulta, rápida, breve. Verdad, díganme si sí o no, ¿verdad que tenemos un buen secretario de Gobernación?”, preguntó.

Especial

Los legisladores respondieron “sí” y corearon: “¡Presidente, presidente!”.

López Obrador aclaró que la pregunta de ayer no fue sobre la candidatura presidencial, sino sólo si lo consideraban un “buen secretario de Gobernación”.

“Y la verdad que es un extraordinario secretario de Gobernación, lo otro no me corresponde a mí, lo otro va a ser un asunto del pueblo. No es conmigo, es con la gente. Adán está apoyándome mucho, pero no sólo se trata si se está pensando en eso en Adán”, precisó.

Funcionarios “de primera”

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo o el canciller Marcelo Ebrard Casaubón también son “de primera”, afirmó.

“Podría decir que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum es de primera, íntegra, honesta, y podría decir lo mismo de Marcelo Ebrard”, indicó.

Quien quiera participar podría sumarse a la encuesta, pues, aunque no se trata de hacerla con 20 aspirantes, si unos cinco, aclaró.

“En su momento los partidos hacen la encuesta y le preguntan a la gente, lo conoce. Todo el que quiera participe en la encuesta, y quien va a decidir, lo que diga la gente; yo voy apoyar al que salga en la encuesta”, dijo.

El mandatario indicó que donde “no veo que haya materia” es en el bloque “conservador”, aunque propuso nombres como el de Carlos Loret de Mola, Chumel Torres, Denise Dresser, Carmen Aristegui, Margarita Zavala y Claudio X. González.

