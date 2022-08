Mañanera de AMLO: Emitirá López Obrador acuerdo para que la GN quede a cargo de la Sedena

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional (GN) esté a cargo de la Secretaría de la Defensa (Sedena), al margen de la reforma constitucional que ya envió al Congreso de la Unión.

Ya por acuerdo de Presidencia, ya pasa la seguridad que tiene que ver con Guardia Nacional, ya pasa a la Secretaría de la Defensa, ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa. Voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Sedena y esperamos el resultado de la reforma”, dijo.

López Obrador precisó que enviará el acuerdo a las dependencias y hará una reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

Acuerdo no viola constitución

El mandatario aseguró que no viola la constitución con el acuerdo que emite en el “ámbito, en la esfera de mis atribuciones”.

“Puedo modificar si es necesario el reglamento interno del gobierno, puede ser por decreto, puede ser una reforma a la Ley de la Administración Pública; independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional, pero sí hacen falta estos cambios. Ya no quiero que vaya pasando tiempo, la verdad nos faltan cosas y no quiero que se nos quede nada, mientras más pronto se haga mejor”, indicó.

López Obrador emitirá acuerdo para que la GN quede a cargo de la Sedena. Foto: Especial

El Presidente consideró que si no lo hace así, no hará nada debido a un “bloque opositor que no ayuda”.

