Mañanera de AMLO: Desmiente SSPC que hubo amenazas contra medios que cubrieron velorio de Armando Linares

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- En el velorio de Armando Linares de el Monitor Michoacán no hubo amenazas a medios que cubrían en el lugar, aseguró Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Definitivamente no. El hermano del periodista aclaró que no había pasado eso y que no se había separado del velorio. Es información complemente falsa”, contestó a pregunta expresa durante la conferencia matutina.