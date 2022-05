Mañanera de AMLO: Biden contesta “que lo va a pensar” a la petición de que se invite a todos los países a la Cumbre de la Américas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, contestó que “lo va a pensar” a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que ningún País sea excluido de la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio en Los Ángeles, California.

“Con todo respeto le plantee al presidente Biden que si va haber una Cumbre de las Américas tienen que participar todos los países, pueblos de América, que nadie debe de excluir a nadie”, dijo al hablar sobre la conversación telefónica que sostuvo el viernes con su homólogo.

“¿Cuba también?, ¿Venezuela?”, “¿Nicaragua?”, le preguntaron durante la conferencia de prensa matutina.

Todos en América. Ya no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos. De manera muy respetuosa, porque cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos; entonces, ¿de dónde son?, ¿de qué continente los que no están invitados?, ¿de qué galaxia?, ¿de qué satélite?”, contestó.