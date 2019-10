Mami perdí el cuaderno, no me busquen: Niño siente culpa y alarma a autoridades

CIUDAD DE MÉXICO.- "Lo lamento, mami, lo lamento papi, pero tuve que irme", fueron las palabras con las que Uriel, un menor de ocho años, inició su carta en la que anunciaba que dejaba su casa por su falta de útiles escolares:

"No tengo sacapuntas y no encontré el cuaderno. Los quiero mucho. No me busquen. Los amé", fue el cierre que el niño le dio a sus padres al explicarles lo sucedido con sus herramientas para la escuela.

La conmovedora carta en la que también se leía "Papá y mamá, los quiero. Los recordaré con cariño. Recuérdame", rápidamente se volvió viral y afortunadamente todo sucedió de manera oportuna pues las autoridades pudieron emprender la búsqueda del infante justo a tiempo.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Uriel Ortiz Cruz, fue visto por última vez en calles de la alcaldía #Iztapalapa pic.twitter.com/SysUDAWTsw — Procuraduría CDMX (@PGJDF_CDMX) October 11, 2019

Gracias al alcance de la historia, la madre pudo pedir a que la Procuraduría interviniera y a la noche informaron que el pequeño Uriel había sido localizado y llevado de vuelta con sus padres.

Buenas noches, informa @SSP_CDMX que el menor fue encontrado y entregado a sus papás, agradecemos su reporte — Procuraduría CDMX (@PGJDF_CDMX) October 12, 2019

Con información de Excelsior.